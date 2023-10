No Acre, operação contra pedofilia prende abusadores de crianças em 11 cidades

Até setembro de 2023, foram identificados 133.191 hectares de cicatrizes de queimadas em todo o estado do Acre. Em torno de 45% das queimadas ocorreram em desmatamentos ocorridos até 2022, em áreas consolidadas. Os dados são do relatório do Projeto Acre Queimadas, que envolve diversos órgãos ambientais e pesquisadores, entre eles a professora Sonaira Silva, do Campus Floresta, da Universidade Federal do Acre (UFAC) em Cruzeiro do Sul. O relatório divulgado nesta terça-feira, 10, diz que quando analisados os focos de calor, houve redução importante em comparação com 2022. Entretanto, o período de seca tem previsão de prolongamento, e as queimadas devem continuar ocorrendo até que o período do inverno amazônico inicie de fato. “Os cinco municípios mais críticos são Feijó, Tarauacá, Rio Branco, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul....