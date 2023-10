TJAC e Governo do Acre assinam Ordem de Serviço para reforma do Fórum de Xapuri

A presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Regina Ferrari, junto com o governador Gladson Cameli e o secretário de Estado de Obras Públicas, ítalo Lopes, assinaram nesta terça-feira, 10, a ordem de serviço para a reforma do Fórum Raimundo Dias Figueiredo, na Comarca de Xapuri.

Ao oficializar a parceria, a desembargadora-presidente destacou a importância das reformas nas instalações dos fóruns, ressaltando que tais melhorias são essenciais para proporcionar um ambiente de trabalho adequado e confortável tanto para o público interno quanto para a população que busca a Justiça.

“Agradeço demais pela parceria. Isso é o respeito para com os poderes. Os fóruns são casas da justiça que estão no interior do estado. Vocês são sensíveis à causa da justiça nos dando o suporte necessário. De obra em obra será um grande feito”, disse a desembargadora-presidente.

O vice-presidente do TJAC, desembargador Luis Camolez, a desembargadora Waldirene Cordeiro e os desembargadores Francisco Djalma, Laudivon Nogueira, Júnior Alberto e a diretora de Logística do TJAC, Larissa Montilha, participaram do ato de assinatura.

Em seu pronunciamento, o governador Gladson Cameli ressaltou a cooperação entre os Poderes.

“Meu objetivo enquanto chefe de Estado é fortalecer as instituições que contribuem para o Estado Democrático de Direito no nosso Acre. Esse é o papel do Poder Executivo em poder cooperar com todas as instituições. É um prazer assinar essa ordem de serviço”, disse.

As obras estão previstas para este mês de outubro, e os serviços disponibilizados pelo fórum serão levados para o prédio do TRE, em Xapuri, para não causar prejuízos à comunidade.