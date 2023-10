Marcus Alexandre dialoga com moradores do Calafate e promete inserir investimentos

Com a presença do pré-candidato a prefeitura em 2024, ex-prefeito Marcus Alexandre (MDB) e do presidente estadual do MDB no Acre, ex-deputado federal Flaviano Melo, foi realizado no início da noite desta quarta-feira, 11, a “Roda Democrática”, que visa discutir os problemas enfrentados na regional do bairro Calafate, em Rio Branco.

O ex-deputado federal Flaviano Melo, disse que o objetivo do encontro é baseado na Fundação Ulysses Guimarães, onde visa dialogar sobre os problemas da região – no caso o bairro Calafate com as lideranças. “São todas democráticas, a gente vai em um bairro e ouvir a sociedade dando voz para que eles digam os anseios, então vejo isso como algo positivo”, comentou Melo,

O presidente ainda elogiou a liderança de Alexandre nas pesquisas com base na gestão municipal – de 2013 a 2018. “Foi um bom prefeito, trabalhou muito e por isso está liderando as pesquisas”, ressaltou.

O pré-candidato a prefeitura em 2024, ex-prefeito Marcus Alexandre (MDB), que chegou atrasado no encontro, garantiu aos moradores e líderes comunitários que, caso eleito, estará lutando pela melhoria na Infraestrutura, transporte público e saneamento. Além disso, Alexandre se comprometeu a criar um Centro de Zoonoses no Primeiro Distrito. “Essa região pode crescer, com isso temos que investir no bairro que bastante cresce”, destacou.

Marcus disse ainda que é necessário criar vias de acesso aos moradores e regularização fundiária. “Esses investimentos precisam continuar na mobilidade urbana. Os desafios se renovam, como também construção de creches, investimentos na saúde e educação”.

O representante da executiva municipal do MDB, Frank Vidal, revelou que o encontro deverá debater os problemas do Calafate, como por exemplo, falta de ônibus públicos, falta de água e saneamento básico. “Temos bons nomes para debater o assunto, Flaviano Melo e Marcus Alexandre”.

O presidente da Fundação Ulysses Guimarães no Acre, André Ariosto, defendeu o diálogo com os moradores da localidade. “As rodas democráticas é uma tentativa do fortalecimento da democracia onde se discute o plano diretor, o empreendedorismo, a acessibilidade da cidade, saúde e educação”, ponderou.