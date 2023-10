Escola SESI realiza intercâmbio cultural com os alunos do Novo Ensino Médio

Com o objetivo de proporcionar aos alunos do 2º ano do Novo Ensino Médio a vivência e o contato com a língua espanhola e a cultura boliviana presente e viva na região de fronteira com o Acre, a Escola SESI realizou, no dia 7 de outubro, o 1º Intercâmbio Cultural de Língua Espanhola.

Idealizado pelo professor de Língua Espanhola, Rafael Hermógenes, com o apoio da coordenadora Fernanda Nóbrega e da diretora, Maria Regiana Araújo, o projeto foi desenvolvido em parceria com docentes das áreas de Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens, Matemática e Educação Física.

Saindo de Rio Branco, os alunos foram até a cidade de Cobija, capital do departamento de Pando, que faz fronteira com o município acreano de Brasileia. “Foi uma oportunidade de imersão daquilo que estudamos ao longo do ano. Sair das páginas dos livros e vivenciar na prática é uma experiência ímpar. Os estudantes puderam observar que a língua espanhola possui uma função social, cultural e política muito importante. Eles realizaram interações na área de comércio e mercados, tiveram diálogos e conversações reais com nativos e isso agrega uma riqueza de conhecimento”, comentou o professor Rafael Hermógenes.

O docente ressaltou que professores de outras áreas também tiveram um papel fundamental na execução do projeto. “Cabe ressaltar que o espaço que a Escola SESI está dando para que o Espanhol seja trabalhado em sua plenitude é primordial, pois vivemos em uma região de fronteira, cercados por imigrantes, e a nossa instituição entende a importância do ensino e aprendizagem da língua espanhola. Incentivar ações como essa é fazer valer a pena a real função de aprender uma língua estrangeira”, destacou.

Participante do intercâmbio, o aluno João Victor Pereira da Rocha, do 2º ano do Novo Ensino Médio, diz que a experiência foi incrível. “Pude conhecer novos lugares, culturas, pessoas, comidas típicas e pontos turísticos. Foi um choque cultural, pois me deparei com arquiteturas e um sistema de trânsito diferentes. Ao passear por lá, encontrei várias pessoas que falavam uma língua diferente da minha e pude colocar em prática os conhecimentos adquiridos nas aulas de espanhol, me comunicando com a população local. A visita me proporcionou um crescimento pessoal e profissional, além de ter me dado a oportunidade de fazer amizades e criar memórias que levarei para a vida toda”, ressaltou o estudante.