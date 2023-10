Comércio de Cruzeiro do Sul diz que procura por brinquedo está “fraca” neste Dia das Crianças

O movimento no comércio para o Dia das Crianças ainda está abaixo do esperado pelos comerciantes de Cruzeiro do Sul, mas já há procura por brinquedos e itens eletrônicos nas lojas da cidade.

A vendedora Evelyn Souza diz que alguns pais e filhos foram decidiram comprar celulares e tabletes. “As crianças agora querem estes itens eletrônicos e os pais compram”, relata.

Para atrair mais clientes, há lojas que fazem festa com pula-pula, pintura de rosto e música até esta quinta-feira, dia 12.

“Nosso objetivo é proporcionar um dia de alegria, brincadeiras e interação para as crianças. E também, claro, para elas escolherem seu presente na loja junto com os pais”, relata a vendedora de uma loja de departamentos, Temilis Melo.

O presidente da Associação Comercial do Alto Juruá, Luiz Cunha, diz que de modo geral, as vendas estão fracas. Ele acredita que muitos pais vão optar por levar as crianças para um lanche e sorveteria neste Dia das Crianças. “O que é bom para o setor de alimentos e também daqueles brinquedos nas praças”, ressalta Cunha.

O representante dos comerciantes diz que são comuns as festas nos bairros, promovidas por políticos com mandato e também por candidatos. Mas nestes casos, segundo Luís Cunha, os brinquedos não são comprados no comércio de Cruzeiro do Sul, e sim, na Bolívia. “Os políticos, com algumas exceções, infelizmente, costumam comprar brinquedinhos na Bolívia, ao invés de comprar no mercado local, ajudando o empresariado. E esses brinquedos da Bolívia ainda têm o problema da segurança, pois não tem o controle do Inmetro”, reclama.