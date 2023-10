Após ser contra o termo “terrorista” ao Hamas, Perpétua celebra retirada de brasileiros em Israel

A ex-deputada federal do Acre, Perpétua Almeida, foi uma dos 10 parlamentares da Câmara Federal que, em 2021, assinaram uma carta que condenava a designação de “organização terrorista” ao Movimento de Resistência Islâmico – Hamas, que matou mais de 1.200 pessoas em Israel desde o último sábado, 7, incluindo dois brasileiros.

Em 2021, após declaração do governo britânico que classificou o Hamas como grupo terrorista, 10 deputados do PT, 6 do PSOL, 3 do PCdoB e 1 do PSB, além de outras entidades, se manifestaram contra a classificação dada ao Hamas e defenderam que a resistência promovida pela organização é legítima.

Nesta quarta-feira, 11, em uma postagem no X (Twitter), Perpétua comemorou a repatriação de brasileiros que estavam em Israel. “Governo Lula garante que brasileiros sejam repatriados, de volta ao Brasil”, disse.

Perpétua Almeida agora é diretora de Economia Sustentável e Industrialização da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), em Brasília.

Veja a nota na íntegra, abaixo:

“Resistência não é terrorismo!

Todo apoio ao povo palestino na luta por legítimos direitos

Os parlamentares, entidades e lideranças brasileiras que subscrevem este documento, expressam o seu profundo descontentamento à declaração da secretária do Interior da Inglaterra, Priti Patel, que atribuiu ao Movimento de Resistência Islâmico – Hamas, a designação de “organização terrorista”, alegando falsamente que o Movimento palestino seria “fundamentalmente e radicalmente antissemita”.

Este posicionamento representa uma extensão da política colonial britânica, em desacordo com a posição da maioria do povo da Inglaterra, que se opõe à ocupação israelense e aos seus crimes. Seu objetivo é claro: atingir a legítima resistência palestina contra a ocupação e o apartheid israelense, numa clara posição tendenciosa em favor de Israel e tornando-se cúmplice das constantes agressões aos palestinos e aos seus direitos legítimos.

O direito à resistência assegurados pelo Direito Internacional e Humanitário, pela Carta das Nações Unidas e por diversas Resoluções da ONU, entre elas as de nº 2.649/1970, 2.787/1971 e 3103/1974, reiterando o direito de todos os povos sob dominação colonial e opressão estrangeira de resistir ao ocupante usurpador e se defender.

A resistência é um legítimo direito dos palestinos contra a ocupação e as reiteradas violações dos direitos humanos, bem como os crimes de guerra. Direito que os palestinos não abrem mão e para o qual, contam com o nosso apoio e solidariedade à sua causa de libertação e pelo seu Estado nacional palestino.

Brasil, 23 de novembro de 2021.

Deputada Érika Kokai (PT-DF)

Deputada Fernanda Melchiona (PSOL-RS)

Deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ)

Deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC)

Deputada Professora Rosa Neide (PT-MT)

Deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP)

Deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ)

Deputado Alexandre Padilha (PT-SP)

Deputado Camilo Capiberibe (PSB-AP)

Deputado David Miranda (PSOL-RJ)

Deputado Enio Verri (PT-PR)

Deputado Gláuber Braga (PSOL-RJ)

Deputado Helder Salomão (PT-ES)

Deputado Ivan Valente (PSOL-SP)

Deputado Nilto Tatto (PT-SP)

Deputado Orlando Silva (PCdoB-SP)

Deputado Padre João (PT-MG)

Deputado Paulão (PT-AL)

Deputado Paulo Pimenta (PT-RS)

Deputado Zeca Dirceu (PT-PR)

Instituto Brasil Palestina – IBRASPAL

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST

Central Única dos Trabalhadores – CUT

Partido Socialismo e Liberdade – PSOL

Federação Árabe Palestina do Brasil – FEPAL

Aliança Palestina do Maranhão

Aliança Palestina Recife

Amigos de Palestina

Associação de Solidariedade e pela Autodeterminação do Povo Saaraui – ASAARAUI

Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz – Cebrapaz

Centro Cultural Manoel Lisboa

Ciranda Comunicação Compartilhada

Comitê Anti-imperialista General Abreu e Lima – CAL

Comitê Brasileiro em Defesa dos Direitos do Povo Palestino

Comitês Islâmicos de Solidariedade – CIS

Espaço cultural e político al Janiah

Frente Nacional de Luta Campo e Cidade – FNL

Fórum Latino Palestino – FLP

Grupo de Estudos Retóricas do Poder e Resistências – GERPOL/UnB

Instituto de Estudos sobre Geopolítica do Oriente Médio – IGEOP

Instituto Estudos e Solidariedade para Palestina Razan al-Najjar

Movimento pela Libertação da Palestina – Ghassan Kanafani

Movimento Policiais Antifascistas do Maranhão

Movimento Popular Socialista – MPS-PSB

Observatório Proletário

Sociedade Palestina de Brasília

Acilino Ribeiro, Advogado

Adilson Araújo, Pres. da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB

Adriana Maria de Souza, Coordenadora Promotoras Legais Populares -PLP

Ahmed Shehada, Médico e presidente do Instituto Brasil-Palestina

Ana Cláudia Cruz, Psicóloga/psicanalista

Ângela Facundo, Professora Doutora do Departamento de Antropologia/UFRN

Ahmad Alzoubi, jornalista

Antonio Barreto de Souza, Diretor do Cebrapaz

Antonio Carlos Andrade, Psicólogo

Baby Siqueira Abrão, Jornalista e Escritora

Berenice Bento, Professora Doutora do Departamento de Sociologia da UnB

Bruna Brelaz, Estudante, presidenta da União Nacional dos Estudantes – UNE

Camila Tenório Cunha, Professora

Cesar Sanson, Professor Doutor Departamento de Ciências Sociais/UFRN

Dioclécio Luz, Jornalista e Escritor

Divina Lúcia Rezende, Socióloga

Durand Noronha, Bancário aposentado, diretor do Cebrapaz

Eduardo José Santana de Araujo, Professor de história

Edval Nunes Cajá, Sociólogo

Elianildo da Silva Nascimento, Rede Nacional da Diversidade Religiosa e Laicidade

Estenio Ericson Botelho de Azevedo, Professor Doutor Univ. Estadual do Ceará

Flávia Calé, Presidenta da Associação Nacional dos Pós-Graduandos – ANPG

Francisco Miguel Lopes, Ativista por Direitos Humanos

Frej Hanizeh, Jornalista

Gabriel de Souza Fernandes Silva, Tradutor e Ativista

Getúlio Vargas Júnior, Pres. da Conf. Nac. das Associações de Moradores – CONAM

Gillian Nauman Iqbal, Historiadora

Glorinha Silva, Ativista dos Direitos Humanos

Heba Ayyad, Jornalista palestina e poeta

Heitor Claro da Silva, Sociólogo, Mestre em Ciências Sociais e Professor

Hélio Doyle, Jornalista

Heloisa Vieira, Professora aposentada, diretora do Cebrapaz

Inácio Carvalho, Jornalista, Editor do Portal Vermelho

Inayatullah Khan Zaigham Al Mashriqi, Líder anti-imperialista

Ismael César, membro da Executiva Nacional da CUT

Jacques de Novion, Professor Doutor do Nescuba/Ceam

Jamil Abdala Fayad, Pesquisador sênior aposentado da Epagri-SC

Jamil Murad, Médico, ex-Deputado Federal e Presidente do Cebrapaz

Jeanderson de Sousa Mafra, Policial civil

Jerusa Hawass, Muçulmana e ativista negra

João Emiliano Fortaleza de Aquino, Professor Doutor Univ. Estadual do Ceará

José Reinaldo, Jornalista, Secretário-Geral do Cebrapaz

Jussara Cony, Farmacêutica ex-deputada Estadual (PCDOB-RS), Direção Cebrapaz

Khaksar Tehrik, Movimento contra o Imperialismo britânico

Laís Vitória Cunha de Aguiar, Estudante e mídia ativista

Levante Feminista Contra o Feminicídio – DF

Lucas Assis Souza, Professor, Diretor do Ibraspal

Lucia Helena Issa, Jornalista e escritora

Luís Gustavo Guerreiro Moreira, Indigenista, diretor de pesquisa do Cebrapaz

Manoela Gouveia, Advogada, Diretora do Ibraspal

Marcos Antonio Costa, Professor, Cebrapaz/RJ

Maria Antonia Dal Bello, Comitê General Abreu e Lima

Maria José Maninha, Médica e ex-deputada federal

Marianna Ribeiro, Professora do Instituto Federal do Tocantins

Marlon Sergio Perondi Soares, Ativista da causa palestina

Milton Temer, Jornalista e ex-Deputado Federal

Moara Crivelente, Cientista Política, da Direção Executiva Cebrapaz

Mônica Santos, Enfermeira, Cebrapaz/ES

Mohamad el Kadri, presidente da Associação Islâmica SP

Muhammad Nauman Iqbal, Ativista anti-imperialista Nagib Nassar, Professor Emérito da UnB

Otamir de Castro, Professor

Patrícia Soares Barbosa, Professora e história Secretária Geral do IGEOP

Paulo Romão, Sociólogo

Pedro César Batista, Jornalista

Pedro Paulo Gomes Pereira, Professor Doutor da Unifesp

Raul Carrion, Historiador, Ex-Deputado Estadual (PCdoB-RS)

Renatho Costa, Professor Doutor UNIPAMPA

Rita Freire, Editora do Monitor do Oriente Médio

Roberto Miguel, Vigilante, Secretário Geral CUT/DF

Rozana Barosso, Pres. da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas – UBES

Saulo Pinto, Professor Doutor do Departamento de Economia da UFMA

Sayid Marcos Tenório, Historiador e vice-presidente do Ibraspal

Sergio Abdul Rashid, Professor e ativista

Sergio Benassi, ex-Vereador Campinas-SP, Direção Cebrapaz

Shirley de Souza Rodrigues Kozlowski, Professora e Mestre em Educação

Socorro Gomes, ex-Deputada Federal, presidenta do Conselho Mundial pela Paz

Soraya Misleh, jornalista

Tali Feld Gleiser, Tradutora

Teresinha Braga, Médica, diretora do Cebrapaz

Thiago Ávila, Socioambientalista e youtuber no canal Bem Vivendo

Tiago Morbach, presidente da União da Juventude Socialista – UJS

Vanja Andréa Santos, Presidenta nacional da União Brasileira de Mulheres – UBM

Vinícius Pedreira Barbosa da Silva, Professor e Jornalista

Walter Sorrentino, Médico e ativista internacionalista

Wevergton Brito Lima, Jornalista e vice-presidente do Cebrapaz

Yasser Jamil Fayad, Médico