Aleac fará Audiência Pública, Sessão Solene e homenagens em Cruzeiro do Sul

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) irá promover em Cruzeiro do Sul nesta sexta-feira e sábado, dias 13 e 14, uma Audiência Pública, Sessão Solene e partidas de futebol com premiação de até R$ 10 mil para o público.

Na sexta-feira, 13, a Aleac vai realizar Audiência Pública para debater sobre a Economia e Sociedade na Regional do Juruá, no Teatro dos Nauás, com início às 9 horas.

“Será um dia importante e o tema é bem abrangente para que a população possa se manifestar sobre várias áreas. Além de Cruzeiro do Sul, prefeitos, vereadores e a sociedade das demais cidades do Vale do Juruá foram convidados. Queremos ouvir a todos para seguir trabalhando por um Acre melhor”, citou o primeiro secretário da Aleac, deputado estadual Nicolau Júnior.

O presidente da Assembleia, deputado estadual Luís Gonzaga, destaca que na Audiência Pública realizada no Alto Acre, os temas mais recorrentes foram a energia elétrica, a regularização fundiária das zonas urbana e rural. Ele acredita que no Vale do Juruá, a demanda deve se repetir.

“Os temas mais abordados na Audiência no Alto Acre foram com relação à energia elétrica e regularização fundiária, tema que inclusive vamos tratar dia 19, em Brasília. Caixa Econômica Federal e o Banco da Amazônia têm dinheiro, mas os proprietários das terras precisam do Título Definitivo para buscar financiamento. Então a regularização fundiária resulta em fortalecimento da agricultura familiar e por isso buscamos a solução dessas questões junto ao Incra e Iteracre”, ressalta.

No sábado, 14 de outubro, a Assembleia vai realizar uma Sessão Solene de Homenagens às Pessoas e Instituições que contribuíram com o desenvolvimento do município de Cruzeiro do Sul. A Sessão será realizada no auditório do Senac, às 19 horas.

Futebol com premiação

Além da Audiência Pública e da Sessão Solene, a Aleac também vai promover esporte com premiação de R$ 10 mil para o público. Na sexta-feira, às 18 horas, no Estádio o Cruzeirão, entram em campo os times da Assembleia e da prefeitura de Cruzeiro do Sul. Os torcedores receberão um número na entrada do Estádio e vão concorrer a prêmios que chegam a R$ 10 mil.

O jogo preliminar será entre as seleções femininas de futebol de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves.