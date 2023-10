Prazo de inscrição em quase mil vagas nos cursos técnicos do Ifac termina nesta terça-feira

As inscrições para os cursos técnicos ofertados pelo Instituto Federal do Acre (Ifac) no Processo Seletivo 2024 terminam nesta terça-feira, 10 de outubro. Os cursos técnicos integrados ao ensino médio são voltados a jovens que estão terminando o fundamental ou aqueles com até 17 anos que já concluíram o ensino fundamental. Já os cursos técnicos subsequentes são destinados às pessoas que já concluíram o ensino médio e desejam continuar os estudos com uma formação de nível médio técnico. Os cursos do Ifac são públicos, gratuitos e presenciais.

Edital dos cursos técnicos integrados ao ensino médio: https://editais.ifac.edu.br/quero-estudar-no-ifac/edital/770/arquivos/

Edital dos cursos técnicos subsequentes ao ensino médio: https://editais.ifac.edu.br/quero-estudar-no-ifac/edital/771/arquivos/

Para realizar a inscrição nos cursos técnicos do Ifac é necessário acessar a página do processo seletivo e clicar em “Inscreva-se aqui”, em seguida realizar o cadastro no site. Depois, o candidato deve escolher o campus, o curso desejado e a reserva de vaga e inserir as notas/conceitos nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, constantes no Histórico Escolar. Para finalizar a inscrição, é preciso preencher todos os campos obrigatórios apresentados no formulário, conferir os dados e enviar.

Ao todo, são 985 vagas em cursos técnicos com inscrições abertas para os municípios de Rio Branco, Xapuri, Sena Madureira e Tarauacá, nesta primeira etapa do processo seletivo.