Policial Federal é encontrado morto em quarto de hotel em Epitaciolândia

lEm audiência na manhã desta terça-feira 10, com o ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, o deputado federal Zezinho Barbary (PP) reforçou o pedido de instalação do equipamento Intrument Landim System (ILS) no Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul, e também a inclusão dos municípios acreanos no Sistema Nacional de Viação (SNV). De acordo com o parlamentar, o aeroporto de Cruzeiro do Sul atende sete cidades localizadas na região, com movimentação de mais de cem mil passageiros ao ano. Acontece que, no período chuvoso e com condições meteorológicas desfavoráveis para pouso e decolagem, as operações se tornam perigosas por causa da pouca ou quase nada visibilidade da pista. “É recorrente atraso e cancelamentos de voos, resultando em constantes reclamações de passageiros. A instalação do ILS irá garantir segurança...