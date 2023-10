Governo do Acre convoca mais de 500 professores para assinatura de contrato

As Secretarias de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e de Administração (Sead) publicaram no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 10, a convocação de 539 professores para assinatura de contratos temporários.

Na primeira convocação realizada pelo governo, 3.048 professores foram chamados pelo governo para prestar serviços em diversas escolas da SEE na zona urbana e rural. Na segunda convocação, outros 325 foram convocados e na terceira chamada outros 246 professores assinaram contratos.

Na atual convocação, de 539 professores temporários, 175 são do ensino regular, outros 57 para o ensino do campo, 274 para a educação especial e outros 9 professores para atuar dentro do programa Aprender é o caminho.

Em breve o governo estará abrindo edital para a contração de mais 2,5 mil professores em caráter efetivo. O edital para o concurso público será publicado ainda neste segundo semestre e a previsão é que os aprovados no certame sejam chamados e convocados já o ano letivo do ano que vem. Todos os municípios acreanos deverão ser contemplados com as vagas.

“Vamos realizar o maior concurso público em nosso Estado. Por isso, nossa orientação é para que as pessoas estudem, pois estaremos contribuindo com a política do governador Gladson Cameli que é gerar emprego e renda e o edital estará sendo lançado em breve”, afirmou o secretário Aberson Carvalho.

Para esta quarta convocação, os professores devem comparecer até o dia 20 de outubro, ou na sede da SEE, ou nos núcleos nos municípios com toda a documentação necessária para a assinatura de contrato.

Confira abaixo a publicação no Diário Oficial com a lista dos professores convocados.