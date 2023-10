Chefe de gabinete de Bocalom deixa cargo na prefeitura ao alegar valores invertidos

O começo de outubro foi marcado por um novo aumento nos focos de queimadas registrados em todo o Acre. Nos nove primeiros dias do mês foram quase 1.000 ocorrências, de acordo com os dados do Inpe. Neste período inicial de outubro, dois dias se destacaram com números superiores a 400 focos em 24 horas - o dia 4, com o registro de 404 focos, e o dia 6, com 476 detecções pelo satélite de referência do Inpe. No ano, até 9 de outubro, são 5.695 focos de queimadas no Acre, quantidade 45% menor que o observado ano passado no mesmo período, quando haviam sido registrados 10.353 focos de queimadas. Os municípios com os maiores registros de focos de queimadas no Acre em 2023 são: Feijó, que com 1.172 focos no...