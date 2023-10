Às vésperas de audiência pública no Juruá, Luiz Gonzaga e Nicolau Júnior pregam união na gestão da Aleac

Aproximar a Assembleia Legislativa da comunidade e debater ideias que proporcionam a melhora das condições de vida da população acreana, essas foram a ideias centrais da conversa entre o jornalista Roberto Vaz com os deputados Luiz Gonzaga (PSDB), presidente da Aleac, e Nicolau Júnior (Progressistas), primeiro secretário da Casa, no Bar do Vaz desta terça-feira (10).

Luiz Gonzaga destacou, inicialmente, o entrosamento que existe entre a dupla de parlamentares. Segundo ele, os cinco anos de caminhada juntos na Aleac tem possibilitado, na atualidade, o desenvolvimento de um trabalho positivo em favor do Poder Legislativo do Acre. “Não só ao nível de política, mas também arrumando a casa”, destacou Gonzaga.

“A Aleac é hoje muito diferente de quando nós recebemos, muita coisa mudou. Um trabalho feito em conjunto, inicialmente eu como primeiro secretário e o deputado Nicolau Júnior como presidente, e ali nós conseguimos fazer, graças a Deus, um bom trabalho”, acrescentou o deputado tucano, que ainda disse que “no que está dando certo não se mexe”, citando a posterior inversão de cargos.

Já Nicolau Júnior disse que a dobradinha entre ele e Luiz Gonzaga foi resultado de uma construção com muita humildade, sempre focando no bem da Assembleia e dos mandatos dos deputados. Para ele, um parlamento estadual mais respeitado, mais próximo da comunidade e com uma boa relação com o Poder Executivo é o objetivo do trabalho desenvolvido pelos 24 parlamentares.

“Sempre foi uma relação muito boa entre dois poderes independentes que se respeitavam e trabalhavam unidos pelo bem do Acre. E esse é o formato de agora com o Luiz. Queremos o melhor para o nosso estado. Tenho certeza de que para os deputados também, há discussão e divergências, ideias diferentes, mas as ideias são boas para construir um Acre melhor”, destacou.

Para o deputado Luiz Gonzaga, o jornalista Roberto Vaz falou da impressão de que, talvez, nunca se tenha tido uma Assembleia tão governista quanto a atual, com mais deputados ligados a partidos da base do governo, mas que independentemente disso a mesa diretora da casa precisa lidar com os mais distintos interesses e posicionamentos dos parlamentares.

“Primeiro, é com muito respeito. Um parlamento sem oposição não é parlamento. Então, a oposição, ela tem algo fundamental dentro do parlamento, pois se não houver o contraditório para que o parlamento? A gente respeita e trata a todos igual, tanto faz ser governista quanto oposição, todos são parlamentares e com independência”, enfatizou.

Os deputados também falaram sobre a iniciativa da Aleac de tirar os deputados “de casa” e visitar as regionais por meio da realização de audiências públicas, como ocorreu no Alto Acre, em Brasiléia, no dia 18 de agosto deste ano, que segundo eles foi um grande sucesso. No próximo dia 13, será a vez do Juruá, com a audiência sendo realizada em Cruzeiro do Sul.

“Já está confirmado, serão 18 deputados estaduais, dá até para fazer uma sessão lá. Então, vamos fazer essa audiência pública para ouvir as pessoas e para que alguns deputados que não são da região terem um conhecimento a mais e mais aproximação. Isso é bom, ajuda, e a gente consegue resolver alguns problemas importantes”, salientou Nicolau Júnior.