Acre registra quase 1.000 focos de queimadas no começo de outubro, segundo o Inpe

O começo de outubro foi marcado por um novo aumento nos focos de queimadas registrados em todo o Acre. Nos nove primeiros dias do mês foram quase 1.000 ocorrências, de acordo com os dados do Inpe.

Neste período inicial de outubro, dois dias se destacaram com números superiores a 400 focos em 24 horas – o dia 4, com o registro de 404 focos, e o dia 6, com 476 detecções pelo satélite de referência do Inpe.

No ano, até 9 de outubro, são 5.695 focos de queimadas no Acre, quantidade 45% menor que o observado ano passado no mesmo período, quando haviam sido registrados 10.353 focos de queimadas.

Os municípios com os maiores registros de focos de queimadas no Acre em 2023 são: Feijó, que com 1.172 focos no ano, até o momento, é um dos 10 primeiros no ranking das queimadas em todo o país.

Em seguida vêm: Tarauacá (917); Cruzeiro do Sul (509); Rio Branco (459); Sena Madureira (448) e Xapuri (278). Os de menores registros são verificados em Senador Guiomard (25) e Plácido de Castro (23).

Um município que não está entre os que mais registram queimadas durante o ano, Assis Brasil chamou a atenção no começo de outubro com a ocorrência de queimadas, a maioria na Reserva Extrativista Chico Mendes, destruindo mais de 500 hectares.

Apesar de o índice de queimadas em 2023 estar quase 50% abaixo do ano passado, é possível que a chamada “temporada do fogo” dure mais neste ano, considerando as previsões de que a seca que afeta o estado possa persistir nos meses de outubro e novembro.