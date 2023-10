No Acre, irmão que estuprou irmã deficiente mental é condenado a 15 anos de prisão

Em Cruzeiro do Sul, para dois dias de agenda no Rio Liberdade, na zona rural da região do Juruá, acompanhado do capitão Evandro, o deputado estadual André Vale (Podemos), ouviu inúmeras reclamações, entre elas, a ajuda para construção de um Porto para escoamento da produção. O parlamentar destacou que os moradores produzem cinco mil sacas de farinha por mês e precisam de transporte para levar até a cidade, por isso, a necessidade do Porto. "Vamos levar essa indicação ao governo para que dentro do possível seja feito essa obra que beneficie os moradores. As margens do rio liberdade residem muitos produtores de farinha, que precisam de ajuda do governo para melhorar a qualidade do escoamento da produção", declarou. A moradora da comunidade, Maria Barroso, 74 anos, cobrou do governo melhorias...