Mazinho tem alta hospitalar e deve voltar à Sena Madureira nesta terça-feira (10)

A programação do Mês do Servidor (outubro), divulgada nesta segunda-feira, 9 pelo governo do Acre, contará com a Corrida do Servidor Edição 2023, e uma participação especial de um dos maiores jogadores de basquete do Brasil, Oscar Schmidt. As inscrições para a corrida em Cruzeiro do Sul já estão abertas. Haverá uma programação repleta de entretenimento e ações para melhorar a vida do servidor. Em Cruzeiro do Sul, a Corrida do Servidor acontecerá no dia 22 de outubro, domingo, na Arena Juruá, às 6h. Já em Rio Branco, a corrida acontecerá no dia 29 de outubro, no Palácio Rio Branco, às 6h. Além disso, Oscar Schmidt fará uma palestra nos dias 23 e 24 de outubro, respectivamente, no Teatro dos Náuas, em Cruzeiro do Sul, e no Teatro Universitário da...