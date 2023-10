Jovem que acompanhava esposa na maternidade é ferido a tiros ao voltar a pé para casa

No sábado (14) um eclipse solar poderá ser visto de todo o Brasil. Em alguns locais do Norte e Nordeste, o fenômeno terá visibilidade anular — como uma espécie de “anel de fogo” decorrente da posição entre Lua, Terra e Sol. Na capital do Acre, o melhor horário para observar o eclipse, de acordo com a CNN Brasil, será às 14h16 (horário local). A anularidade poderá ser vista em regiões do Amazonas, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco poderão apreciar o eclipse anular. No restante do país, o fenômeno será visível como parcial. As capitais Natal, no Rio Grande do Norte, e João Pessoa, na Paraíba, são as únicas que estão no caminho da anularidade. O último eclipse anular do Sol aconteceu em junho...