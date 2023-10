Gladson dança ao lançar editais de R$ 22 milhões da Lei Paulo Gustavo

O governo do Acre lançou na tarde desta segunda-feira, 9, no Museu dos Povos Acreanos, em Rio Branco, os editais da Lei Paulo Gustavo (LPG) que somam mais de R$ 22 milhões para execução de projetos de fazedores de cultura.

Segundo a gestão, os editais incluem o audiovisual (R$ 15,6 milhões), outras linguagens culturais – arte e patrimônio (R$ 4,5 milhões), e premiações para mestres da cultura popular e indígenas (R$ 1,1 milhão). Os recursos são do governo federal, via Fundo Nacional de Cultura (FNC) e Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

Em seu pronunciamento, o governador Gladson Cameli (PP), que entrou no auditório animado e dançando, fez questão de enaltecer o governo em nome do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pela destinação dos mais de R$ 20 milhões de reais. “Esse é o maior número de recursos já enviados ao Acre. Essa é a prova do reconhecimento do governo federal onde eu faço questão de valorizar. Quero agradecer ao trabalho do professor Minoru [Kinpara] e todos os servidores”, declarou.

O presidente da Fundação Elias Mansour (FEM), professor Minoru Kinpara, lembrou que em maio deste ano, a fundação responsável pelo processo da LPG no Acre, fez oitivas em todas as regionais do estado para garantir a participação dos segmentos culturais e com o acompanhamento do Conselho de Cultura e do Comitê Paulo Gustavo.

Na opinião do gestor, os recursos devem trazer muito mais cultura à população. “É um momento de celebração porque a FEM fez o dever de casa, onde conversou com os fazedores de cultura e o comitê da lei Paulo Gustavo. Então, é um momento de festividade”.

Kinpara adiantou ainda que os recursos devem ser distribuídos até o final do ano. “Queremos finalizar tudo colocando na conta dos fazedores de cultura para que possamos ter retorno”, comentou.

A vice-governadora Mailza Assis relembrou a trajetória do processo que antecedeu a lei Paulo Gustavo. “Houve uma mobilização nacional e pensei em todos os setores da cultura. Essa valor é pequeno, mas suficiente para transformar a vida das pessoas por meio de poesia e movimentos sociais. Das minhas emendas, foram mais de R$ 19 milhões para a área da cultura”, destacou.

Opinião dos especialistas

Leninha Alencar, membro da Federação do Teatro do Acre (FETAC) e representante que compõe a operação da lei Paulo Gustavo no Acre, contou que o volume de recursos destinados à cultura no Acre é “histórico”. “Todos ganham com esses recursos, ganham os fazedores de cultura e ganha a sociedade. Então, a gente está aqui hoje prestigiando essa lei maravilhosa”, explicou.

Presente também na solenidade, o cineasta Sérgio de Carvalho contou que a cultura foi muito prejudicada por conta dos impactos financeiros em decorrência da pandemia. Além disso, Carvalho disse ainda que a lei Paulo Gustavo chega para fomentar a economia.

“Eu tenho certeza que será um sucesso, valoriza muitos projetos resultados da lei Paulo Gustavo”, esclareceu deixando claro que vai estudar os editais para participar com algum projeto.

A Presidente do Conselho Estadual de Cultura, Flávia Burlamaqui, lembrou das dificuldades enfrentadas desde 2021 na área cultural. Segundo ela, houve toda uma cronologia. “Vivemos uma batalha e dois vetos. O grande momento foi o lançamento com a presença do presidente Lula. Lutamos muito e nos unimos. Acredito que pela atuação de todos é um momento de agradecer em nome do movimento cultural”, mencionou.

Estiveram no auditório do Museu dos Povos Acreanos o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luiz Gonzaga, a vice-governadora Mailza Assis, o secretário de governo, Alysson Bestene e demais lideranças do movimento de cultura do Acre.