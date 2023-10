Filho procura mãe que desapareceu há 6 dias após embarcar em ônibus para Tarauacá

O presidente da Associação dos Pipeiros no Acre, Aldecino Fernandes da Silva, conhecido como “Velho da Pipa”, disse nesta segunda-feira, 9, ser totalmente favorável à lei contra uso do cerol e pede que qualquer praticante do esporte flagrado com linha do tipo chilena seja preso e responsável pelo erro praticado. “Todo mundo sabe que é proibido por lei o uso desse tipo de material, que pode causar lesões graves em pessoas inocentes”. Emocionado, “Velho da Pipa”, que é pai de um rapaz de 30 anos, lamentou a tragédia ocorrida na última quinta-feira (5), onde o jovem Fernando Júnior de Morais Roca, 25 anos, morreu degolado por uma linha chilena. “Lamento muito, não tenho palavras”, argumentou Aldecino, que lamentou também falta de espaços para a prática do esporte em Rio Branco,...