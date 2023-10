Energisa oferece até 75% de desconto nas dívidas dentro do programa Desenrola Brasil 

A Energisa aderiu ao Desenrola Brasil, do Governo Federal, e, a partir desta segunda-feira, 9, vai oferecer até 75% de desconto nas dívidas de clientes.

Com parcelamento em até 60 vezes e juros que não ultrapassam 1,99% ao mês, a fase atual da iniciativa tem o objetivo de regularizar a situação de pessoas físicas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no CadÚnico.

As negociações com a Energisa serão realizadas através da plataforma do Desenrola, disponível no site www.gov.br/desenrola e os clientes terão até 20 dias para realizar o procedimento.

“A adesão da Energisa ao Desenrola reforça a visão do Grupo de que a melhor maneira de prestar um serviço de qualidade é colocar os clientes no centro do negócio.

Entendemos a necessidade dos clientes e ofertamos, com regularidade, oportunidades para que possam reorganizar a sua situação financeira. No Desenrola, além de ter descontos sobre a dívida, as condições ofertadas em relação a juros e número de vezes são bastantes atrativas”, reforçou o gerente do Departamento de Serviço Comercial da Energisa Acre, Alan Morais.

Vale salientar que, conforme as regras definidas pelo governo federal, apenas os clientes com dívidas leiloadas em procedimento realizado pela Bolsa de Valores de São Paulo (B3) poderão fazer o parcelamento em até 60 vezes junto a instituições cadastradas.

Na modalidade de financiamento, as parcelas poderão ser pagas por meio de débito em conta-corrente, boleto bancário ou PIX. Caso o cliente escolha pagar à vista, o pagamento será feito via plataforma e o valor será repassado diretamente ao credor.

O cliente que desejar aderir ao Desenrola precisa se cadastrar no portal do governo e ter as certificações Ouro ou Prata. O passo a passo para criar a conta está no site do governo digital (https://www.gov.br/governodigital/pt-br/conta-gov-br).

ATENÇÃO

É importante que todos estejam atentos para evitar golpes. A única forma de aderir ao Desenrola é pelo site do Governo e apenas as instituições financeiras cadastradas por eles estão autorizadas a realizar os parcelamentos.

Para participar:

– ser pessoa física com renda de até 2 salários mínimos (média entre janeiro e maio de 2023) ou inscrita no CadÚnico;

– possua dívidas negativadas até 31/12/2022 e que permaneçam ativas em 28/06/2023;

– data de vencimento a partir de 01 de janeiro de 2019;

– valor da negativação seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por apontamento