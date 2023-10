Eduardo Ribeiro quer permissionários sendo concessionários  

Dizia o falecido ex-senador Aluízio Bezerra, também conhecido carinhosamente como Carcará sanguinolento, histórico do MDB, que um dos maiores erros cometidos na política é subestimar um adversário que se avalia como aparentemente fraco em uma eleição. O agravante é que Alysson Bestene não é fraco. Ontem, no encontro do PROGRESSISTAS deu uma demonstração de força de que sua futura candidatura não é do faz de conta. Desdenhar é um grande erro que alguns estão cometendo. Outra falha é achar que a máquina do governo não transfere votos. Quanto a isso, perguntem aos dirigentes da extinta Frente Popular do Acre como passaram 20 anos no poder. E, 20 anos, não são 20 dias. Para completar a salada com baião de dois, quase todos os deputados federais e senadores têm cargos no...