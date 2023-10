Missa solene fecha programação do Círio de Nazaré na Catedral de Rio Branco

Após o espetáculo da procissão do Círio de Nazaré pelas ruas de Rio Branco neste domingo, 8, que contou com cerca de 15 mil fiéis, o bispo Dom Joaquim realizou a missa solene que encerra a programação do evento em 2023. No entanto, apesar do Círio ter tido cerca de 15 mil pessoas, a organização garante que chegou na Catedral Nossa Senhora de Nazaré algo em torno de 10 mil católicos. O padre Manoel Costa ressaltou que a missa é a consagração de Nossa Senhora de Nazaré. "É um momento de alegria onde vamos celebrar já igreja", descreveu. Entre as autoridades que estavam no evento, apenas o prefeito Tião Bocalom ficou para participar da missa.