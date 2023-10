Em “guerra” no PP, Alysson, Gladson e Bocalom se unem no Círio de Nazaré em Rio Branco

Apesar do forte calor deste domingo, 8, os primeiros participantes da parada do Orgulho LGBTQIA+ começam a chegar, de forma ainda tímida, ao Skate Park, no Canal da Maternidade, local da concentração do evento deste ano em Rio Branco. Além de quem vai participar da parada, ambulantes já se concentram no local para tentar faturar com a venda de bandeiras coloridas, que representam a diversidade, e também a venda de bebidas. Um dos coordenadores da parada do Orgulho LGBTQIA+, Germano Marino, preferiu não estipular uma expectativa de quantidade de pessoas, mas integrantes do movimento, acreditam na participação de cerca de 10 mil pessoas. "Não tenho essa estimativa, mas tenho a certeza de que será um evento muito bonito, um evento da luta contra o preconceito, da inclusão e do respeito...