Com direito a beijo quádruplo, 3 mil pessoas festejam a Parada LGBTQIA+ na Concha Acústica

O governo do Acre iniciou a semana fazendo mudanças em diversos cargos comissionados no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 9. Ao todo, foram 28 mudanças entre nomeações e exonerações em várias secretarias. Outros comissionados permanecem no governo, mas tiveram alterada a sua lotação. Veja abaixo as mudanças nos cargos comissionados no Diário: