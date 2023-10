Acre pode ter chuvas e alta chance de temporais neste domingo, diz previsão

Neste domingo, 8, o tempo ficará extremamente instável, conforme previsão publicada pelo portal O Tempo Aqui. As chuvas podem ocorrer a qualquer hora é com alta probabilidade de temporais que deve predominar no Acre.

Leste e sul do estado (microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira): a chegada de uma fraca onda polar deixa o tempo extremamente instável, com chuvas a qualquer hora. Alta probabilidade de temporais, com chuvas fortes, raios, ventanias e eventual queda pontual de granizo. A temperatura fica amena a partir da tarde. Os ventos sopram, entre fracos e calmos, com rajadas moderadas, da direção sul e variações de sudeste e de sudoeste.

Centro e oeste do estado (microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá): tempo instável, com chuvas pontuais. Média probabilidade de temporais, com chuvas fortes, raios, ventanias e eventual queda pontual de granizo. Os ventos sopram, entre fracos e calmos, da direção sudeste e variações de leste e do sul.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 29 e 31ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 28 e 30ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 28 e 30ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 30 e 32ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 35 e 37ºC.

Fonte: O Tempo Aqui