Homem é preso com 50 quilos de veado, paca e porco-do-mato em Cruzeiro do Sul

O Hospital de Amor de Rio Branco, em parceria com o Senac Acre e outras entidades, deu início na manhã desta terça-feira, 3, a ações em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção do câncer de mama e do câncer de colo de útero. A atividade visa sensibilizar todas as mulheres do estado do Acre sobre a necessidade de realizar a mamografia para a detecção precoce da doença. O evento de abertura contou com a participação de diversos colaboradores e parceiros, entre eles o Senac Acre, que esteve presente realizando cortes de cabelo, massagens e higienização facial para as pacientes, contribuindo para elevar a autoestima e o bem-estar das participantes. Ana Maria Negreiros, gerente do hospital, compartilhou a importância dessa iniciativa realizada pelo Hospital de Amor todos os anos...