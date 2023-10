Em comunicado, Socorro Neri diz a Bocalom que ele “está livre para desfiliação” do PP

A presidente do diretório municipal do Partido Progressista, deputada federal Socorro Neri, encaminhou um comunicado nesta segunda-feira, 4, ao prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), informando que o secretário de governo, Alysson Bestene, foi aclamado pré-candidato do Progressistas a prefeitura de Rio Branco em 2024 e que o atual gestor da capital está livre para se desfiliar da sigla sem qualquer punição ou sanção do partido.

O documento ao qual o ac24horas teve acesso destaca que aclamação de Bestene foi de forma unanime e que o partido não tem nenhum interesse de ter outro pré-candidato pela sigla, que iniciará a mobilização para que todos os filiados apoiem o secretário de governo.

A minuta que foi encaminhada a Bocalom conta com a assinatura do também secretário da executiva municipal, Marcio Luiz Paiva de Lima. O ac24horas apurou que a tática do PP de notificar Bocalom oficialmente sobre a decisão do partido é para evitar brechas de reversão de resultado caso o prefeito da cidade decida judicializa o caso.

Confira o documento na integra: