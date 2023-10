Governo se nega a comentar resultado de sindicância após veículo “passear” em Cobija

Após negociação com o governador Gladson Cameli na última sexta-feira, 29, de setembro, dezenas de moradores que foram desocupados do Terra Prometida, voltaram a acampar no hall da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) esse domingo, 1° de outubro. Informações dos moradores ao ac24horas dão conta que as pessoas não ficaram satisfeitas com as condições oferecidas pela gestão. Segundo eles, faltam tendas e banheiros químicos para as necessidades fisiológicas. "As condições são desumanas e por isso, desfizemos o acordo e voltamos pra cá', comentou uma das manifestantes. O governador Gladson Cameli garantiu durante a negociação que iria conceder material para 44 moradores construírem seus barracos na invasão Mariele Franco, além de garantir 15 moradias no aluguel social aos demais membros do movimento. Outra informação repassada ao ac24horas é que os moradores,...