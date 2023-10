Falta de medicamentos e poucos profissionais no Pronto-Socorro viram investigação

O protesto de familiares de presos no presídio Francisco de Oliveira Conde, que fechou ruas do centro de Rio Branco durante toda a manhã desta segunda-feira, 2, terminou após uma reunião de uma comissão com representantes do Instituto de Administração Penitenciária do Acre é da Secretaria de Governo do Acre. Na reunião, ficou acordado que as manifestantes, em geral, esposas e mães de apenados, deverão montar uma comissão que se reunirá mensalmente com o órgão de administração penitenciária para alinhar as melhorias. Dentre as medidas que entrarão em vigor ainda esta semana, de acordo com uma testemunha, estão o aumento da proteína nas marmitas entregues aos presos, a mudança do dia da visita para o fim de semana, e o reestabelecimento do acesso imediato dos apenados a medicamentos e serviços...