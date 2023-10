Gladson inicia projeto histórico de pavimentação da AC-445

O governador Gladson Cameli deu início a um projeto ambicioso e de grande investimento para melhorar a infraestrutura viária com o lançamento das obras da rodovia AC-445, que liga os municípios de Bujari e Porto Acre, pela Vila do V. O evento aconteceu neste sábado, 30, no Km 20 do ramal Bujari, entre os dois municípios onde as obras já começaram, com homens e máquinas na pista.

“É com união que nós vamos vencer desafios. Nós vamos melhorar o acesso da zona rural pra zona urbana, ampliar o direito de ir e vir, com uma grande infraestrutura. Senador Márcio Bittar tem ajudado e não somente aqui, mas temos diversas obras para iniciar, para que possamos gerar emprego, renda, aquecer a economia e vencer todos os desafios, cada poder cumprindo o seu papel e quem vai ganhar é o povo”, conta o governador.

O objetivo principal da iniciativa é a realização de serviços de implantação e pavimentação da rodovia AC-445, que conectará os municípios de Porto Acre e Bujari. A obra beneficiará não apenas os moradores dessas localidades, mas também todos aqueles que utilizam as rodovias estaduais, facilitando a mobilidade entre a região.

O projeto está dividido em dois lotes, com um valor total de contrato de R$ 42 milhões. O lote 01 compreende uma extensão de 19,60 km, com um valor licitado de R$ 22 milhões, enquanto o lote 02 abrange uma extensão de 18,66 km, com um valor licitado de R$ 20 milhões. Os recursos para a realização dessas obras provêm de fontes federais, com uma contrapartida do governo estadual.

A obra está inserida num convênio com emenda do relator do senador Marcio Bittar, que prevê a pavimentação de diversas rodovias no estado do Acre, incluindo a AC-445. O valor total desse convênio é de R$ 126,5 milhões.

“A maior frustração pra um parlamentar é você trabalhar em Brasília, arranjar o dinheiro, e ele não ser executado. Por isso eu agradeço ao governador Gladson Cameli, porque aqui a gente tá vendo o recurso chegando, a gente tá vendo a obra acontecer. E essa equipe do Deracre é uma equipe de excelência, eles compram a emenda com garra. Eu sei o que passei na relatoria do orçamento até isso tomar forma, foi uma gangorra, mas tive calma e muita vontade de resolver”, reforçou o senador Márcio Bittar.