Falta de anestesistas suspende cirurgias e deixa hospital 6 dias descoberto no Acre

A falta de anestesistas nos hospitais acreanos continua um sério problema. Pelo menos é o que denunciam três documentos internos enviados por gestores de unidades de saúde à Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e obtidos pelo ac24horas.

O primeiro deles é datado do último dia 10 de agosto, assinado por Iglê Monte e Raudinei Queiroz, gerente geral e gerente do Hospital da Mulher e da Criança do Juruá, respectivamente. No documento, os gestores afirmam que a empresa contratada para o serviço não forneceu o profissional na data, sendo necessária a suspensão de cirurgias eletivas agendadas.

Outro documento, em relatório assinado pelos fiscais do contrato para o serviço de anestesiologista no Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia, diz que a empresa deixou de fornecer profissionais em seis dias do mês de agosto, o que gerou escala descoberta.

Um último documento que o ac24horas teve acesso é assinado pelo fiscal de contrato da empresa com a Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), Francisco Warcron Neves, que alerta a Sesacre sobre diversas irregularidades, como a inexistência de escalas no centro-cirúrgico, cobertura insuficiente de anestesistas, falta da nomeação de um responsável técnico, falta de apresentação de documentação comprovativa de regularidade e titulação como anestesiologista, falta de pontualidade de alguns profissionais que causou atraso nas cirurgias e a presença de residentes sem autorização do Coreme/Fundhacre. O documento é do último dia 5 de setembro.

Diante dos documentos, a reportagem procurou o secretário de Saúde, Pedro Pascoal. Conforme o gestor, houve aumento no número de cirurgias e que existem fiscais do contrato e que qualquer suspeita de irregularidade será apurada.

“Indicadores mostram que a qualidade do serviço que está sendo entregue vem melhorando, inclusive com a realização de cirurgias no período da noite, o que não acontecia. Existem fiscais do contrato, os valores são pagos conforme o serviço que é prestado e qualquer suspeita de irregularidade nós vamos apurar”, afirma Pascoal.

Pedro Pascoal salientou ainda que as reclamações das unidades de saude já foram sanadas no mês de setembro.

A empresa contratada para prestar serviço terceirizado de anestesiologia é a 4Health Serviços Médicos LTDA, que já foi acusada de, apesar de executar outros serviços para a Sesacre, de não dispor em seu quadro societário corpo clínico suficiente para abranger os serviços de anestesia.