Defesa Civil de Rio Branco participa de workshop em Manaus sobre plano nacional para a área

Representantes de sete estados da Região Norte – Acre, Amazonas, Pará, Amapá, Roraima, Tocantins e Rondônia – participam em Manaus (AM) de mais uma etapa de construção do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Rio Branco é representada pelo tenente-coronel Cláudio Falcão, Coordenador-geral de Defesa Civil da Capital, que destacou a contribuição para colocar ações que viabilizem e agilizem o socorro cada vez mais rápido às vítimas de qualquer desastre.

De acordo com a assessoria da Defesa Civil Municipal de Rio Branco, o evento é considerado pelos representantes dos estados do Norte uma importante oportunidade de troca de experiências, de levantamento de particulares regionais e de engajamento de todos na definição de metas e indicadores do primeiro Plano Nacional para a gestão de riscos e desastres do Brasil.

Karine Lopes, diretora de Articulação e Gestão da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC), reconhece o papel vital dos estados e municípios, com seus atores estratégicos, para a gestão de riscos e desastres e fala do entusiasmo e das expectativas com a realização dos workshops regionais.

“É imperativo pensar, discutir, compartilhar e instituir de forma participativa os objetivos e metas para redução de riscos e de desastres no país. Por isso, esses eventos presenciais foram delineados para estimular, engajar e garantir uma construção coletiva do Plano”, comentou.