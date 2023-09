Cantora Vitória Freitas canta para multidão de volta à Cruzeiro do Sul

A cantoria Vitória Freitas, 24 anos, natural de Cruzeiro do Sul, mora em Recife (PE) e faz sucesso no nordeste do Brasil cantando piseiro sertanejo. Ela foi a grande atração do Festival da Farinha na noite dessa sexta-feira, 29, e cantou para uma multidão.

Entre várias outras, cantou uma das músicas mais conhecidas dela ” Não foi pela hilux”.

Vitória já se apresentou na edição de 2019 do Festival da Farinha, no palco alternativo, quando ainda não era famosa e agora volta para cantar no palco principal.

“É muita emoção cantar de novo na minha terra nessa nova fase da minha vida. Aqui eu canto, que é o que mais amo fazer, e revejo minha família e amigos. É maravilhoso”, contou.

A plateia cantou junto com Vitória em uma animada apresentação onde a cantora deu bebida para a plateia, chorou e se emocionou. “Vou mostrar esse vídeo e essas fotos e mostrar com orgulho o grande show que fiz na minha terra Cruzeiro do Sul. Se eu chorar, não tem problema”, destacou.

Vitória foi candidata a vereadora de Cruzeiro do Sul na eleição de 2020, quando teve cerca de 500 votos. Em 2021, em Belém do Pará, conheceu a equipe Luan Produções e Eventos, de Recife, e foi contratada pela empresa, que já agenciou o cantor Luan Santana e tem parceria com a gravadora Êxito Music.

Este ano, em apenas dois meses, ela emplacou sucesso com mais de 700 repetições no Spotify e três mil visualizações no YouTube. Já se apresentou para um público de 80 mil pessoas em Caruaru, em Pernambuco.

Depois de Vitória, quem subiu ao palco principal foi o cantor Deávele Santos.

No palco alternativo, seguem os shows dos artistas locais. Nessa sexta-feira, foi a vez de Ulisses Batista, Ivan Martins, Natalino Paulo, Léo França e Nielson.