Tribunal de Justiça realiza Projeto Cidadão em Cruzeiro do Sul

O Tribunal de Justiça do Acre – TJ, está realizando nesta quarta-feira, 27, na Escola Olavo Bilac, na Vila Santa Luzia, zona rural de Cruzeiro do Sul, mais uma edição do Projeto Cidadão com a oferta de documentos e outros serviços. O evento iniciou ontem no local.

A idosa Maria Solidade da Silva Cruz dos Santos, 66 anos, residente na Vila Santa Luzia desde 1975, buscou a Carteira de Identidade Nacional – CIN. “Eu casei no Projeto Cidadão e agora eu e meu marido também atualizamos nossos documentos lá. O Projeto Cidadão é maravilhoso, ajuda muita gente, especialmente os menos favorecidos. É uma bênção para nós”, compartilhou ela.

Nael da Silva e Silva, 17 anos, ribeirinho, soube da oportunidade de tirar seu título de eleitor e aproveitou a gratuidade. “Moramos 3 horas rio acima. Pela distância em que moramos, a ida a Cruzeiro do Sul é dispendiosa. Vir aqui foi muito melhor para mim”, contou.

Já nesta quinta-feira e sexta, 28 e 29, o Projeto Cidadão atenderá a população urbana de Cruzeiro do Sul na Escola Comandante Brás de Aguiar, Centro da cidade, das 8 às 15 horas.

Outorga da Ordem do Mérito Judiciário

Nesta quinta-feira, 28, dia do aniversário de 119 anos Cruzeiro do Sul e como parte das comemorações dos 120 anos da Justiça no Acre e dos 60 anos de instalação do Tribunal de Justiça no Estado, o TJ vai homenagear dez pessoas no município.

Na sessão Solene as 9:30 horas no Centro Cultural do Juruá, a presidente, desembargadora Regina Ferrari, vai entregar a Outorga da Ordem do Mérito Judiciário aos homenageados. Um deles é o radialista Nonato Costa, que atua há 48 anos na imprensa de Cruzeiro do Sul.

Por volta das 10h30min, o desembargador Arquilau de Castro Melo ministrará a palestra “História Política e Administrativa do Juruá e de Seus Órgãos Jurisdicionais”. O desembargador Arquilau de Castro Melo é um renomado jurista, curador dos Centros Culturais do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) e membro da Comissão de Gestão da Memória do Judiciário. Com uma trajetória de vida marcada por sua ligação com a região, ele promete compartilhar uma visão única e enriquecedora sobre a história do Juruá e seus órgãos jurisdicionais. O evento é aberto ao público.

Na sexta-feira, 29, às 9h, os desembargadores vão realizar uma sessão do Tribunal Pleno Jurisdicional. Às 11h horas haverá a inauguração da Usina Fotovoltaica da Cidade da Justiça, na Boca da Alemanha.