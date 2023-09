Red Pontes demite funcionária que tomou a frente de protestos por falta de pagamento

https://www.youtube.com/watch?v=prAopGZaaco No próximo domingo, 1º, os eleitores de Rio Branco vão às urnas para escolher 15 conselheiros municipais que irão ocupar vagas distribuídas nos três concelhos tutelares da capital. São 88 candidatos concorrendo a essas disputadas vagas na capital. Contudo, as eleições acontecem também em todos os municípios. A eleição é organizada pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC). Em Rio Branco, quatorze escolas de Rio estarão disponíveis para o eleitor escolher os membros do Conselho Tutelar do município pelos próximos quatro anos. Iana Sarkis, presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Rio Branco, foi a entrevistada desta quarta-feira, 27, do Bar do Vaz, apresentado pelo jornalista Roberto Vaz. De acordo com ela, a eleição segue...