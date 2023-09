Prefeito de Cruzeiro do Sul entrega reformas de Unidade de Saúde e pensões

Como parte da programação do aniversário do município, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, segue fazendo inaugurações. Nessa terça-feira à noite, 27, entregou revitalizados a Unidade Básica de Saúde (UBS) Jesuíno Lins, no bairro do Alumínio, e as pensões do Mercado Beira Rio.

Na UBS, que ganhou novas salas e estacionamento asfaltado, foram investidos R$ 441.364,85 de emenda do senador Márcio Bittar. Esta é a 14° UBS reformada na atual gestão e a unidade atende ainda as pessoas dos bairros do Telégrafo e Cobal, com um total de 10 mil usuários. A média mensal é de 700 atendimentos.

As novas salas são de atendimento, de multiúso profissional e de procedimentos. O número de profissionais também teve acréscimo. São agora três profissionais médicos e três enfermeiros, aumentando a capacidade de atendimento para os três bairros.

O prefeito Zequinha lembrou que o Jesuíno Lins foi o primeiro posto de saúde construído em Cruzeiro do Sul. “É um posto antigo que é uma referência nesta região central de Cruzeiro do Sul e demais bairros próximos. Já reformamos mais da metade dos postos e hoje estamos entregando mais um e quem ganha é a população”, concluiu.

O deputado estadual Nicolau Jr. prestigiou a entrega da reforma. “Com esse já são 14 postos reformadas e a meta da gestão é de reformar todos. Não se trata de uma reforma qualquer, mas algo que melhora as condições do posto atendimento: consultórios, banheiros, salas que não estavam ativas, a integração do com sistema do governo federal que garante o repasse de recursos. O prefeito teve um olhar também para esta parte administrativa para o correto funcionamento da unidade. A gestão do prefeito Zequinha na saúde é referência do Acre e no Brasil pela revitalização que nosso prefeito Zequinha está fazendo”, pontuou.

Pensões

No Mercado Beira Rio, Zequinha entregou as pensões revitalizadas e com novos equipamentos como churrasqueira, beneficiando 12 famílias. Alguns comerciantes estão no local há 20 anos.

O investimento no local foi de R$ 500 mil de emenda parlamentar da ex-deputada federal Jessica Sales, complementados com R$ 200 mil de recursos próprios da prefeitura. “Nós agradecemos a ex-deputada Jessica Sales. Complementamos o valor para tornar esse ambiente melhor e hoje aqui temos os melhores lugares para fazer as refeições em Cruzeiro do Sul”, destacou o prefeito.