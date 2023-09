Incêndio é registrado no bloco da presidência da Funtac em Rio Branco

Na noite desta quarta-feira, 27, foi registrado um incêndio na Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac) que atingiu o bloco da presidência da instituição localizado no Distrito Industrial, em Rio Branco.

Em nota divulgada pelo governo, apesar do perigo, o incêndio aconteceu por volta das 18h30 e foi contido por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC).

As chamas não ocasionaram registro de feridos, porém, a Funtac relatou que houve prejuízos estruturais, sendo que o espaço terá que passar por reforma, com a troca de fiação elétrica, que já foi isolada para evitar novos focos de incêndio.

Acerca do ocorrido, a Funtac informou que relatório mais detalhado será divulgado na quinta-feira, 28. “A Funtac aguarda o resultado da vistoria técnica que será realizada por profissionais da Secretaria de Estado de Obras Pública nesta quinta-feira”, comunicou.