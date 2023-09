Documentário com participação de indígenas de etnias acreanas estreia em streaming público

A produção, que pode ser acessada gratuitamente de qualquer lugar do Brasil, faz um retrato da soberania alimentar dos povos originários. Diversificadas formas de cozimento são praticadas com muitos elementos que provêm da natureza, enriquecida por plantas, caças e pescarias.

Produzido pela Tabocas Filmes, o documentário conta com a participação de representantes de diversas etnias, entre elas os Huni Kuin das aldeias Segredo do Artesão e Água Viva da Terra Indígena Kaxinawa da Praia do Carapanã; Yawanawa das aldeias Amparo e Mutum no Rio Gregório; Nukini da Aldeia Recanto Verde do Parque Nacional da Serra do Divisor; Shanenawa de Feijó, Katukina da aldeia Tunya do Rio Gregório.

Além de apresentar a feitura dos alimentos, como peixes preparados nas mais diversas formas, caças, palmito, beiju, caldo de pequi, sopa de pimenta e caiçumas variadas, o filme contextualiza nas vozes do professor Vinya Yawanawa; do sertanista, que também assina o argumento, Antônio Batista de Macedo; e de Sônia Guajajara os problemas de saúde enfrentados pelas etnias.

Por razões como invasões de suas terras, falta de caças e a necessidade de comprar alimentos nos mercados locais, a comida atrativa do “homem branco”, que incentiva o uso de açúcar e sal refinado em excesso no dia a dia dessas cozinhas indígenas, acaba sendo a opção, mesmo que adoeça muitas pessoas.

Criada em 2016, a Spcine Play é a primeira plataforma de streaming pública do Brasil. Com uma programação selecionada e gratuita, são oferecidos ao público, entre filmes e séries, títulos que podem ser acessados de qualquer lugar do Brasil através do site e do aplicativo para mobile e Smart TVs.

No catálogo da plataforma estão disponíveis raridades de grandes nomes do cinema brasileiro e títulos das principais mostras e festivais de cinema de São Paulo.

Link do trailer: