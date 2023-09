Com show do Bonde do Forró, prefeitura abre Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul

O 6° Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul foi aberto na noite desta quarta-feira, 27, pelo prefeito Zequinha Lima, com expectativa de atrair 40 mil pessoas até domingo, 1°, de outubro.

“O movimento é grande e com certeza o público será recorde. As pessoas vão ver aqui como nossa agricultura familiar é forte e toda a cadeia produtiva da farinha, que é o carro-chefe dessa festa. Aqui estão a indústria e o comércio e temos os shows que garantem o entretenimento”, citou o prefeito, destacando que esta semana entregou R$ 8 milhões em equipamentos para fortalecer a agricultura familiar de Cruzeiro do Sul.

Cerca de 140 empreededores e expositores estão no evento, onde há duas casas de farinha montadas produzindo o famoso item agrícola para as pessoas acompanharem todo o processo. As casas de farinha são no modelo tradicional, com a feitura manual da farinha e outra totalmente automatizada.

Tem farinha com coco, sem coco, branca, amarela, mais fina ou com caroço, a do tipo melito e os mais variados derivados da mandioca estão no Festival. Tem a goma, biscoitos, o beléu, também feito na hora e enrolado na palha da banana.

A agricultora Leucinar Rodrigues, do Ramal 5 da BR-364, está no Festival da Farinha fazendo e vendendo tapioca, beju e o beléu.

“Somos um grupo e cada um vem uma noite. No ano passado, em uma noite eu fiz R$ 600 e espero ganhar mais este ano”, conta.

O público gostou da primeira noite do Festival. Emílio Maciel, conta que além de comer no local, leva para casa farinha e seus derivados. “Comprei para casa essa temperada e vou mandar também pro meu irmão em Curitiba”.

“Este é um evento em que todos ganham e a população já espera. Este ano, a festa está maior e além de bons negócios, o entretenimento e encontro das pessoas é muito importante também”, pontua o deputado estadual Nicolau Júnior, que acompanha a agenda de inaugurações nos 119 anos de Cruzeiro do Sul e Festival da Farinha.

Os artistas locais Fiama Natacha e Dj Maluco se apresentaram e o ponto alto da abertura do Festival foi o show nacional do Bonde do Forró, que atraiu uma multidão para o Gamelão da Praça Orleir Cameli.