Acre é o 6º colocado no ranking de tempo para abrir empresas no país

Como parte da programação do aniversário do município, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, segue fazendo inaugurações. Nessa terça-feira à noite, 27, entregou revitalizados a Unidade Básica de Saúde (UBS) Jesuíno Lins, no bairro do Alumínio, e as pensões do Mercado Beira Rio. Na UBS, que ganhou novas salas e estacionamento asfaltado, foram investidos R$ 441.364,85 de emenda do senador Márcio Bittar. Esta é a 14° UBS reformada na atual gestão e a unidade atende ainda as pessoas dos bairros do Telégrafo e Cobal, com um total de 10 mil usuários. A média mensal é de 700 atendimentos. As novas salas são de atendimento, de multiúso profissional e de procedimentos. O número de profissionais também teve acréscimo. São agora três profissionais médicos e três enfermeiros, aumentando a capacidade...