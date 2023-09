Vereador defende Bocalom e diz que prefeito não foi infiel ao PP: “pediu afastamento”

Rio Branco será palco da 12ª edição do Seminário de Governança Municipal para Prefeitos e Gestores Públicos nesta sexta-feira (29). O evento, que começará às 9 horas, será realizado no auditório do Sebrae e promete ser um momento crucial para a disseminação de conhecimento e a capacitação técnica no âmbito da governança. Na programação, está prevista a presença do Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes, e entrega simbólica da Cartilha e do Código da Rede de Governança Brasil (RGB). Além disso, os participantes terão a oportunidade de acompanhar a palestra magna sobre governança municipal, o lançamento do Programa Nacional de Governança Pública (Pronagov) e painéis temáticos que abordarão o papel da auditoria interna no fortalecimento da governança, mecanismos de governança e as principais mudanças da nova...