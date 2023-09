Vereador cobra documentos de contrato de R$ 205 mil a empresa de Sena Madureira

A Assembleia Legislativa do Acre derrubou alguns e manteve outros vetos do governador Gladson Cameli a projetos de lei de autoria dos deputados durante sessão ordinária realizada nesta terça-feira (26). Com isso, o parlamento destravou a pauta de votações e aprovou o projeto de lei que prorrogou por dois anos o prazo de validade, que seria em 30 de setembro, do concurso público da Polícia Civil, atendendo também demanda dos integrantes do cadastro de reserva do certame. “É dessa forma que resolvemos o tema, fazendo valer as prerrogativas do Legislativo”, disse o autor do PL, deputado Pedro Longo (PDT). Esse PL foi aprovado por 14 votos favoráveis em dois turnos a unanimidade dos deputados presentes. Além desse projeto, o PL que aumenta de R$ 70 mil para R$120 mil o...