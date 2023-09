Roberto Duarte repudia atitude de Ministra que usou avião da FAB

Um adolescente de 15 anos identificado por J.G.C, que estava internado no Instituto Socioeducativo, localizado no Bairro do Bosque, próximo ao Hospital Santa Juliana, foi encontrado morto na noite dessa segunda-feira, 25, em Rio Branco. Em contato com o diretor-presidente do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE), Mário César, ele confirmou ao ac24horas a morte do jovem. "Estava em nosso módulo de saúde, pois tinha uma bolsa de colostomia e estávamos tratando dele. Entrou no sistema já com esse problema no dia 1° de setembro”, informou. César disse ainda: “Foi tentado reanimá-lo, mas sem sucesso. O SAMU também esteve presente. Foi acionado a polícia civil e a perícia que foi realizado", ressaltou. Mário César destacou que o ISE instaurou hoje procedimento administrativo para apurar todas as circunstâncias, além de informar o...