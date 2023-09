Prefeitura começa a reconstruir varanda destruída por caminhão de lixo em Cruzeiro do Sul

A prefeitura de Cruzeiro do Sul está arcando com o prejuízo causado pelo acidente em que um caminhão de coleta de lixo tombou sobre uma residência no Morro da Glória, em Cruzeiro do Sul, na madrugada desta terça-feira, 26.

Uma equipe está reconstruindo a varanda do imóvel, que segundo o Corpo de Bombeiros, havia ficado com a estrutura comprometida.

“Nós não tivemos que sair de casa devido ao acidente, graças a Deus. A equipe da prefeitura está aqui refazendo a varanda”, contou uma das moradoras da casa, Rogleice Oliveira.

A gestão também garante prestar apoio ao gari Francisco Rogério de Souza Brito, que está internado no Hospital do Juruá, em estado grave.

O secretário de Meio Ambiente de Cruzeiro do Sul, Igor Neves, disse que o caminhão do acidente tem 10 meses de uso e que as causas do acidente serão esclarecidas pela perícia. “Nossas equipes atuam na madrugada para a cidade amanhecer limpa. Retiramos das ruas diariamente 60 toneladas de lixo”, pontuou.

Depois de um trabalho feito pelos bombeiros, de verificação da estrutura da casa, uma retroescavadeira e uma pá-carregadeira fizeram a retirada do caminhão do local utilizando cabos de aços.

O acidente

O acidente aconteceu às 2h50 da manhã e o caminhão de lixo da prefeitura atingiu a casa onde moram 7 pessoas.

No caminhão estavam o motorista e 4 garis, sendo que um deles pulou para fora do veículo e os outros ficaram no caminhão.

O gari, Francisco Rogério de Souza Brito, e um dos moradores da residência ficaram feridos. O trabalhador foi levado pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) para o Pronto-Socorro do Hospital do Juruá, onde segue internado. O morador da casa pegou 4 pontos da cabeça e está em casa.

O que diz o Corpo de Bombeiros

Por meio da Assessoria de Comunicação, o Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul diz que foi chamado por volta das 4h30 para atender à ocorrência. As equipes atuaram na sinalização e isolamento do local do ocorrido e efetuaram vistorias.

“Foram efetuadas vistorias a fim de descartar qualquer outro risco e escoras, ajudando a livrar a estrutura da casa, fez também contato com a Secretária de Obras da prefeitura. Uma retroescavadeira e uma pá-carregadeira fez a retirada do caminhão utilizando cabos de aços”, pontuou os bombeiros.