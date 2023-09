No Acre, Policial Penal é acusado de bater em criança com autismo

Boa parte do Centro de Cruzeiro do Sul está com as ruas interditadas e já com as barracas montadas para o 6° Festival da Farinha, que será aberto nesta quarta-feira,27, na frente do Coreto da Praça Orleir Cameli, às 19 horas. Para a abertura, está confirmado o show do Bonde do Forró, no Gamelão da Praça Orleir Cameli, bem como a semifinal da escolha do Rei e da Rainha do Festival da Farinha 2023. No dia 28, aniversário de 119 anos do município, haverá o desfile cívico-militar com 80 instituições. O desfile será realizado na Avenida Rodrigues Alves com palanque montado ao lado da Caixa Econômica Federal. E às 22 horas será realizada a escolha do rei e rainha do evento. Dia 29, sexta-feira, às 9 horas, o prefeito Zequinha...