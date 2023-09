Deputados derrubam veto do governo ao projeto de Emerson Jarude

O deputado federal Zezinho Barbary (PP) anunciou o empenho de R$ 5 milhões do orçamento de 2023 para os municípios de Porto Walter, Jordão e Mâncio Lima. O recurso assegurado pelo parlamentar no Ministério de Integração Nacional e do Desenvolvimento Regional e no Ministério das Cidades permitirá novos investimentos nas três cidades do Vale do Juruá. O empenho é uma fase da execução orçamentária de reconhecimento da despesa e compromisso que antecede o pagamento pelo órgão de origem. A partir do empenho, os recursos ficam assegurados aos municípios, enquanto as prefeituras elaboram os projetos e firmam os convênios com o ministério para a liberação do financeiro. Do montante de R$ 5 milhões, o aporte de R$ 4 milhões será investido na pavimentação de vias urbanas, sendo R$ 1 milhão para...