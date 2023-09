Cruzeiro do Sul tem 28 candidatos na disputa por 10 vagas de Conselheiro Tutelar

O governo do Acre publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta terça-feira, 26, mudanças em cargos importantes da Controladoria-Geral do Estado do Acre (CGE). São funções básicas da Controladoria-Geral do Estado as atividades de auditoria governamental, de correição e de ouvidoria; condução à transparência pública e ao controle social e apoio ao controle externo na sua missão institucional. No cargo de Diretora de Administração e Finanças foi exonerada Elizângela Basile e nomeada Antônia Beiruth. Já na diretoria de Ouvidor-Geral quem assume é Márcia Cristina Souza no lugar de Ítalo Ximenes. Outra mudança é na diretoria de Auditoria e Controle da CGE com a nomeação de Marcos Mendonça no lugar e Ana Paula Lacerda. Veja abaixo as demais nomeações e exonerações: