Com 54 km até Assis Brasil, trilha Chico Mendes é destaque em publicação de longas caminhadas

Os Ministérios do Turismo, do Meio Ambiente e Mudança do Clima e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) lançaram a 11ª edição do Boletim de Inteligência de Mercado no Turismo – Trilhas do Brasil.

O material traz aos profissionais do setor, turistas e “trilheiros”, dados e informações sobre os mais variados trajetos que existem no país, que são responsáveis por movimentar o ecoturismo e a economia local, além de serem ferramentas fundamentais para a conservação dos biomas brasileiros.

Estão listadas trilhas localizadas no Acre, destacando a Trilha Chico Mendes, e outros Estados (Amazonas, Pará, Paraíba, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná) e, ainda, as trilhas interestaduais, presentes no Piauí, Ceará, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

No boletim, as trilhas são categorizadas em “longo curso regional” – demanda pelo menos uma pernoite; e “longo curso nacionais” – que demandam mais de 28 dias de caminhada para serem concluídas. Entre paisagens deslumbrantes, como praias, florestas, picos, mangues, dunas, lagos e pinturas rupestres, as trilhas possibilitam realizar atividades como cicloturismo, canoagem, montanhismo, observação de aves, corridas, campismo, interpretação ambiental, observação de fauna, flora ou formações geológicas, dentre diversas outras.

O documento também traz informações relevantes para o turista como a distância em quilômetros; grau de dificuldade da trilha; duração do percurso em dias; bioma; altimetria; municípios abrangidos; como chegar; aeroportos mais próximos; redes sociais e QR Code que direciona para o mapa da trilha; e atividades e experiências turísticas ofertadas em cada uma delas.

A trilha corta seis seringais e no percurso é possível acompanhar os extrativistas em seu dia de trabalho, comer de sua comida e dormir nos redários rústicos próximos de suas casas, escutar os casos verídicos da luta pela posse da Resex. Após o jantar e antes do merecido sono, pode-se ouvir os “causos de seringueiros” sobre os animais e seres sobrenaturais e imaginários da floresta.

Partindo de Rio Branco, acessar a BR-317 até Brasiléia, de lá seguir até o km 75, sentido Assis Brasil, e acessar o Ramal Etelve por 8 km até chegar à Colocação Centro dos Caboclos para iniciar a caminhada.

Veja: https://www.gov.br/turismo/pt-br/centrais-de-conteudo-/publicacoes/redetrilhas/BIMTn11TrilhasdoBrasil.pdf