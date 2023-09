Barbary assegura R$ 5 milhões para infraestrutura em Porto Walter, Mâncio Lima e Jordão

O deputado federal Zezinho Barbary (PP) anunciou o empenho de R$ 5 milhões do orçamento de 2023 para os municípios de Porto Walter, Jordão e Mâncio Lima. O recurso assegurado pelo parlamentar no Ministério de Integração Nacional e do Desenvolvimento Regional e no Ministério das Cidades permitirá novos investimentos nas três cidades do Vale do Juruá.

O empenho é uma fase da execução orçamentária de reconhecimento da despesa e compromisso que antecede o pagamento pelo órgão de origem. A partir do empenho, os recursos ficam assegurados aos municípios, enquanto as prefeituras elaboram os projetos e firmam os convênios com o ministério para a liberação do financeiro.

Do montante de R$ 5 milhões, o aporte de R$ 4 milhões será investido na pavimentação de vias urbanas, sendo R$ 1 milhão para o Jordão e R$ 3 milhões para Porto Walter, cujas obras foram solicitadas pelos próprios moradores. Além da melhoria do tráfego, qualidade de vida e segurança para motoristas e passageiros, as obras permitirão uma mudança significativa no aspecto urbanístico das cidades.

Para o município de Mâncio Lima, o valor de R$ 1 milhão será investido na pavimentação do percurso do ramal Pentecostes que pertence ao município, beneficiando cerca de 620 famílias que residem em toda a sua extensão.

“A pavimentação do Pentecostes trará benefícios econômicos e sociais, possibilitando o escoamento da produção em qualquer época do ano às unidades básicas de saúde, escolas e ao centro comercial do município. O nosso compromisso é realizar um mandato de oportunidades e de melhorias da qualidade de vida para nossa população” – enfatiza Barbary