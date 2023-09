Na alegria e na tristeza; na riqueza e pobreza…

O vereador João Marcos (MDB) tem sido um bom exemplo de líder. Defende o prefeito Tião Bocalom com unhas, dentes, braços e pernas em qualquer assunto em que o prefeito se sinta atacado politicamente. Não importam críticas, vaias e xingamentos. Como diz o ditado: “Segura firme na rodilha do pote”. Para os adversários dele, é no saco.

A figura de um líder de governo em qualquer esfera do Poder Legislativo não é simpática. É, acima de tudo, muito espinhosa, principalmente quando medidas impopulares às vezes são tomadas. “Ossos do ofício”? Não! “Ócio do ofício”, fica bem melhor.

O líder tem a obrigação de fazer a defesa do presidente, do governador ou do prefeito. Em contrapartida, existe a garantia de sua reeleição. Regra que não consta em nenhuma cartilha, regimento interno ou estatuto partidário. É um código moral de honra. O problema é que, em se tratando de política, honra é o que menos importa.

“Se o senhor insistir com isso, serei obrigado a prendê-lo”. (Comandante do Exército, general Freire Gomes, ao presidente Jair Bolsonaro que articulava um golpe)

. Uma aproximação do senador Alan com Bocalom depende mais de Bocalom do que de Alan, que a princípio defende a candidatura do deputado federal coronel Ulisses a prefeito em 2024.

. Ulisses não diz que sim nem que não!

. Rifado do PROGRESSISTA, o prefeito Tião Bocalom precisará encontrar um novo partido e aliados que queiram ajudar na sua reeleição.

. Além do PL, controlado pelo senador Márcio Bittar, o União Brasil do senador Alan Rick é uma das alternativas.

. O PL não tem como impedir a entrada de Bocalom, basta ele querer.

. Sobre o União Brasil e até o Republicano, o prefeito precisa dar passos em direção a uma possível aliança.

. O Bocalom está no poder, faz a gestão, só precisa de articulação política.

. Se o faz, é em secreto!

. Setembro terminou e os sem terra continuam acampados nas portas da Casa do Povo.

. O presidente da Aleac, deputado Luís Gonzaga (PSDB), deu visibilidade nacional e internacional para a Aleac.

. Tem tirado o parlamento da mesmice, do feijão com arroz.

. A disputa que acontece no PROGRESSISTA não é nenhuma novidade para quem conhece a política do Acre.

. Essa briga é boa, ainda não teve troca de socos e pontapés.

. Se o Bocalom insistir ele perde na convenção; na verdade, ele sabe jogar muito bem o “Truco”.

