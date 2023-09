Iapen nega publicação da web e diz que calendário de visitas a presídio ainda será divulgado

Comitiva de dirigentes de cooperativas do Acre e de Santa Catarina estiveram no município de Mâncio Lima no último sábado, 23, para visita técnica e intercâmbio com o objetivo de conhecer a experiência da cultura do café desenvolvida por produtores da Cooperativa dos Cafeicultores do Vale do Juruá - Coopercafé. A Coopercafé foi instituída em 2021 e tem atualmente mais de 100 produtores de café associados, a cooperativa já contabiliza mais de um milhão e oitocentos mil pés de café plantados. A iniciativa, segundo o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre, Valdemiro Rocha, se deve em razão da revolução que está acontecendo em Mâncio Lima com a produção de café. “Nosso propósito foi apresentar aos diretores do Sistema OCB, que são também presidentes de cooperativas dos ramos saúde,...